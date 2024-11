Curling-EM: Deutsche Curler schlagen Niederlande

Die deutschen Curler haben bei der EM im finnischen Lohja einen soliden Start hingelegt. Mit einem 9:5 über die Niederlande feierte das Team um Skip Marc Muskatewitz (Sinzheim) den zweiten Sieg im dritten Spiel und ist somit auf Kurs WM-Qualifikation.

Auf die 4:8-Auftaktniederlage gegen Norwegen hatte die deutsche Auswahl bereits mit einem 10:2-Sieg über Österreich geantwortet. Durch den Sieg über die Niederländer liegt das Team derzeit auf dem geteilten dritten Platz. Die ersten vier der insgesamt zehn Nationen qualifizieren sich für das Halbfinale. Platz acht reicht für die Qualifikation zur WM 2025 in Moose Jaw/Kanada.

Am Montag warten in Weltmeister und Olympiasieger Schweden (12.00 Uhr) sowie der Schweiz (20.00 Uhr) komplizierte Aufgaben auf das deutsche Team. Im direkten Duell der beiden kommenden Gegner untereinander gelang der Schweiz am Sonntagnachmittag ein 6:5-Sieg.

Für die neu zusammengestellte Mannschaft um Muskatewitz ist die WM-Qualifikation Voraussetzung für den Kampf um einen Platz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Bei der WM 2025 im kanadischen Moose Jaw werden die Olympia-Tickets ausgespielt. Zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil. Der sechste und bislang letzte EM-Titel für die deutschen Männer liegt 20 Jahre zurück. Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) hatten sich nicht für die EM qualifiziert.