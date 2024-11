Curling-EM: Deutschland löst WM-Ticket

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz haben sich bei der EM in Lohja/Finnland das WM-Ticket gesichert. Das Team des Deutschen Curling Verbandes (DCV) verbuchte durch das 8:6 gegen Tschechien im sechsten Spiel den fünften Sieg in Serie und hat damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 in Moose Jaw/Kanada in der Tasche.

Dafür reicht bei der EM eine Platzierung unter den Top 8. Bei der WM werden dann die Tickets für die Olympischen Winterspiele ausgespielt, zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil.

Beim Kampf um den Einzug ins EM-Halbfinale stehen am Mittwoch die Vorrunden-Duelle mit den Schotten und den Italienern auf dem Programm. Der Rekordsieger aus Großbritannien kassierte am Dienstag gegen die Italiener seine erste Niederlage (7:10) und liegt an der Tabellenspitze nun gleichauf mit Deutschland und Italien.