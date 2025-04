Curling: Schweiz und Schottland im WM-Finale

Die Schweiz und Schottland spielen bei der Curling-Weltmeisterschaft in Kanada um die Goldmedaille. Die Eidgenossen schlugen im Halbfinale von Moose Jaw China souverän mit 7:3, Schottland setzte sich in der Vorschlussrunde überraschend mit 7:4 gegen den Gastgeber durch. Das Finale findet am Sonntagabend (23.00 Uhr MEZ) statt. Für die Schweiz geht es um den vierten WM-Titel im Curling, Schottland holte bislang sechsmal die Goldmedaille.