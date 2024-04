Curling-WM: Deutschland erreicht K.o.-Phase

Anzeige

Die deutschen Curler haben bei der Weltmeisterschaft die K.o.-Phase erreicht und träumen von der ersten Medaille seit 2007. Im schweizerischen Schaffhausen holte das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz in den letzten beiden Vorrundenspielen zwei Siege. Am Samstag (10.00 Uhr) spielt Deutschland zunächst um den Halbfinaleinzug. Den letzten großen WM-Erfolg gab es 2007 in Edmonton, als Deutschland Vizeweltmeister wurde.

In Spiel eins am Freitag gegen Italien setzte sich Deutschland mit 8:7 durch, es folgte das Duell mit Gastgeber Schweiz, das die Deutschen ebenfalls knapp mit 7:6 im letzten End für sich entschieden. Damit schloss das DCV-Team die Gruppenphase als Tabellenvierter mit acht Siegen aus zwölf Spielen ab.

Als Vierter treffen die deutschen Curler entweder auf die USA oder erneut auf Italien, bei einem Sieg wartet im Halbfinale ebenfalls am Samstag (16.00 Uhr) das Duell mit den ungeschlagenen Schweden. Bei der WM im vergangenen Jahr war für Deutschland - damals noch mit Skip Sixten Totzek - schon nach der Vorrunde Schluss.