Daleras Nachfolgerin? Neues Spitzenpferd für Olympiasiegerin

Auf der Suche nach einer potenziellen Nachfolgerin für ihr frisch berentetes Spitzenpferd Dalera ist die viermalige Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl offenbar auf der britischen Insel fündig geworden. Aus dem Stall der zurzeit suspendierten Charlotte Dujardin wechselt die neunjährige Stute Times Kismet nach Gut Aubenhausen. Dujardin hat Times Kismet bereits auf Grand-Prix-Niveau ausgebildet und mit der Stute in diesem Jahr zwei Prüfungen im Rahmen der kleinen Tour beim CHIO in Aachen gewonnen.

"Mit großer Aufregung und Dankbarkeit begrüßen wir Times Kismet in Aubenhausen", teilte "JBW" über die sozialen Medien mit: "Wir sind zutiefst dankbar für die Möglichkeit, so ein wunderbares Pferd in unserer Obhut zu haben."

Auch die frühere Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke darf sich über einen hochklassigen Neuzugang freuen. Die 53-Jährige, die zuletzt mit Franziskus zum A-Kader der Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu gehörte, übernahm den 13-jährigen Vayron. Der mit einem Stockmaß von 1,90 m ungewöhnlich große Westfalen-Wallach gehörte unter Daniel Bachmann-Andersen zur dänischen Dressur-Equipe, die bei Olympia in Paris hinter Deutschland Silber im Team-Wettbewerb gewann.