Deal abgeschlossen: Liberty Media übernimmt auch die MotoGP

Liberty Media hat nach der Formel 1 auch offiziell die MotoGP übernommen. Wie der US-Unterhaltungskonzern bekannt gab, ist der Kauf von Dorna Sports, dem bisherigen Rechteinhaber der Motorrad-Königsklasse, abgeschlossen. Die EU-Kommission hatte bereits Mitte Juni ihre Zustimmung für den Deal gegeben.

Liberty Media, seit 2017 Eigner der Formel 1, wird 84 Prozent von Dorna Sports übernehmen, das MotoGP-Management behält entsprechend 16 Prozent des Unternehmens. Der Kaufpreis soll Medienberichten zufolge bei 3,5 Milliarden Euro liegen.

Carmelo Ezpeleta, seit 1998 CEO von Dorna, soll die Motorrad-Rennserie zusammen mit seinem Managementteam weiterhin leiten. "Die MotoGP wird auf jeden Fall viel besser sein. Ich glaube aber nicht, dass wir diese Verbesserungen sofort werden sehen können", hatte der Spanier in der vergangenen Woche im Rahmen des Grand Prix der Niederlande in Assen bei Sky Sport Italia betont: "Wir müssen das stärken, was wir bereits haben. Dann sehen wir, was wir tun können, ohne dass die MotoGP ihre Persönlichkeit verliert – denn die ist ja fantastisch."