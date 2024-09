Anzeige

Gut 15 Jahre nach dem bislang letzten Aufritt in der Königsklasse bekommt es der VfB Stuttgart bei der neuen Ausgabe direkt mit dem Champion zu tun. Die Schwaben treten am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) zum Auftakt in der Champions League bei Real Madrid und Kylian Mbappe an. Gleichzeitig (21.00/DAZN) empfängt der deutsche Rekordmeister Bayern München den kroatischen Titelträger Dinamo Zagreb.