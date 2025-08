Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 5. August

Der DFB wechselt ab 2027 den Ausrüster von adidas zu Nike - und muss damit auch sein Quartier verlagern. Medienberichten zufolge soll das Spa und Golfresort Weimarer Land in Blankenhain den Homeground in Herzogenaurach ablösen, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und das Land Thüringen am Mittwoch einen Vertrag über eine künftige, mehrjährige Kooperationen unterschreiben. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Ministerpräsident Mario Voigt stehen in Blankenhain ab 13.00 Uhr Rede und Antwort.