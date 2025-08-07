Der Sport-Höhepunkt am Donnerstag, 7. August

FUSSBALL: Bayern testen gegen Tottenham

FUSSBALL: Auf Bayern München wartet in der Vorbereitung auf die neue Fußballsaison der nächste Härtetest. Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur ist ab 18.30 Uhr in der Allianz Arena zu Gast. Für Torjäger Harry Kane wird das Duell ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub, bei den Engländern wiederum spielt in Mathys Tel ein ehemaliger Bayern-Profi. Zudem wurde gerade erst João Palhinha von München an Tottenham verliehen.