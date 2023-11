Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 1. November

Anzeige

Die beiden Ausnahmeerscheinungen der bisherigen Bundesliga-Saison sind in der fußballerischen Provinz gefordert. Tabellenführer Bayer Leverkusen tritt im DFB-Pokal um 18.00 Uhr beim SV Sandhausen an, um 20.45 Uhr bekommt es auch Bayern München mit einem Drittligisten zu tun: Der Rekordmeister spielt beim 1. FC Saarbrücken um den Einzug ins Achtelfinale - wenn die Platzverhältnisse dies erlauben. Erst am Spieltag wird hierüber eine Entscheidung fallen. Insgesamt acht Spiele stehen am Mittwoch an, darunter auch Borussia Dortmunds Bundesliga-Duell mit der TSG Hoffenheim um 18.00 Uhr.