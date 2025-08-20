Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 20. August

RADSPORT: Mit Florian Lipowitz: Auftakt der Deutschland Tour in Essen

RADSPORT: Mit dem Tour-Dritten Florian Lipowitz startet die diesjährige Auflage der Deutschland Tour. Der Auftakt des fünftägigen Events ist ein kurzer, beim 3,1 km langen Prolog auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen sind im Kampf um den Tagessieg sowie das erste Führungstrikot geringste Abstände zu erwarten. Für Lipowitz ist es die erste Teilnahme an der Deutschland Tour und sein erstes Etappenrennen seit der Frankreich-Rundfahrt im Juli. Er zählt nicht zu den Favoriten im Kampf um den Gesamtsieg.