Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 6. August

TENNIS: Zverev spielt um den Finaleinzug in Toronto

TENNIS: Alexander Zverev hat im kanadischen Toronto die Chance auf seinen ersten Einzug in ein Endspiel eines Masters-Turniers in diesem Jahr. Der 28-Jährige trifft im Halbfinale auf den Russen Karen Chatschanow, den er 2021 im Olympia-Endspiel von Tokio klar geschlagen hat. Seine letzte von bislang zwei Niederlagen gegen Chatschanow kassierte Zverev allerdings 2019 beim Kanada-Masters, das damals in Montreal ausgetragen wurde. Dort feierte er 2017 auch seinen bislang einzigen Sieg bei den Canadian Open.