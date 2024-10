Der Sport-Höhepunkt am Mittwoch, 9. Oktober

In der Liga sind sie bislang unantastbar, jetzt wartet für die Fußballerinnen von Bayern München gleich zum Auftakt der erste richtige Härtetest in der Champions League. Die deutschen Meisterinnen treffen am ersten Spieltag auf den FC Arsenal (18.45 Uhr/DAZN) . Mit den Londonerinnen haben Nationalspielerin Lea Schüller und Co. noch eine Rechnung offen: Im März 2023, beim letzten Duell der beiden, flogen die Bayern im Viertelfinale durch ein 0:2 im Rückspiel aus der Königsklasse.