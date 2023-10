Anzeige

Alexander Zverev peilt nach seinem Turniersieg in Chengdu das nächste Top-Ergebnis bei einem ATP-Turnier in China an. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Peking wird die deutsche Nummer eins im Viertelfinale vom Chilenen Nicolas Jarry gefordert. Los geht es in der chinesischen Hauptstadt ab 6.30 Uhr MESZ, Olympiasieger Zverev bestreitet das zweite Match.