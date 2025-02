TENNIS: Buenos Aires startet - Zverev topgesetzt

TENNIS: Zwei Wochen liegt Alexander Zverevs Finalniederlage bei den Australian Open zurück, nun meldet er sich in Argentinien zurück. Beim Sandplatzturnier in Buenos Aires, das am Montag beginnt, ist der Hamburger an Nummer eins gesetzt und hat zunächst ein Freilos. Die Tennisprofis sind zudem in Delray Beach und Marseille (Männer) sowie in Doha (Frauen) im Einsatz.