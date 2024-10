Der Sport-Höhepunkt am Montag, 14. Oktober

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann am Montag in der Nations League vorzeitig ins Viertelfinale einziehen. Im Falle eines Sieges im Klassiker in München gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Niederlande wäre dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Platz in der Runde der besten Acht in den letzten beiden Vorrundenspielen nicht mehr zu nehmen. Gegen Oranje wird der 34 Jahre alte Schlussmann Oliver Baumann sein Debüt im Tor der deutschen Mannschaft geben. Ansonsten wird erwartet, dass Nagelsmann auch aufgrund von inzwischen acht Ausfällen kaum Veränderungen im Vergleich zum 2:1 am vergangenen Freitag in Bosnien und Herzegowina vornimmt. Anstoß der Begegnung ist um 20.45 Uhr.