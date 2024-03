Der Sport-Höhepunkt am Montag, 18. März

Anzeige

Für den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar geht es nach den Starts bei den Tagesrennen Strade Bianche und Mailand-Sanremo nun in seine erste Rundfahrt des Jahres. Der Slowene vom Team UAE Team Emirates bestreitet ab Montag die Katalonien-Rundfahrt. Im Kampf um den Gesamtsieg muss sich Pogacar unter anderem mit Alexander Wlassow (Bora-Hansgrohe) und Egan Bernal (Ineos Grenadiers) messen. Los geht die Rundfahrt in Saint Feliu de Guixols und endet am Sonntag in Barcelona.