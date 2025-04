Der Sport-Höhepunkt am Montag, 21. April

EISHOCKEY: Eisbären wollen vor Heim-Fans wieder in Führung gehen

EISHOCKEY: Nach der Overtime-Niederlage bei den Kölner Haien (1:2) wollen die Eisbären Berlin im dritten DEL-Finalspiel vor heimischer Kulisse zurückschlagen. Der Titelverteidiger, der in Köln erstmals nach sieben Play-off-Siegen in Folge wieder verlor, bangt dabei um den Einsatz von Kapitän Kai Wissmann. Der Verteidiger verletzte sich in Spiel zwei an der Hand. Die Best-of-Seven-Serie im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ist beim Stand von 1:1 ausgeglichen. Der erste Puck fällt um 16.30 Uhr.