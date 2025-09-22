Der Sport-Höhepunkt am Montag, 22. September

FUSSBALL: Verleihung des Ballon d'Or in Paris.

FUSSBALL: Favorit Ousmane Dembélé, Wunderkind Lamine Yamal - oder doch Kylian Mbappé? Die diesjährige Wahl beim prestigeträchtigen Ballon d'Or dürfte sich zwischen Fußballern aus Frankreich und Spanien entscheiden. Bei der Gala ab 21.00 Uhr im Pariser Théâtre du Châtelet haben die deutschen Vertreter um den Neu-Liverpooler Florian Wirtz und Barcelona-Trainer Hansi Flick nur Außenseiterchancen.