Anzeige

In Acapulco hofft der Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev ab Montag auf seinen ersten Titelgewinn der Saison. Bei dem mit fast 2,4 Millionen Dollar dotierten Turnier im mexikanischen Badeparadies ist der Weltranglistensechste, der in der Vorwoche in Los Cabos im Halbfinale ausgeschieden war, an Nummer eins gesetzt. In der ersten Runde trifft Zverev auf seinen Landsmann Daniel Altmaier.