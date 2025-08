Der Sport-Höhepunkt am Montag, 4. August

TENNIS: Zverev im Viertelfinale von Toronto gegen Popyrin.

TENNIS: Alexander Zverev greift beim ATP-Masters in Toronto nach dem Halbfinalticket. Nach dem Achtelfinal-Erfolg über "Angstgegner" Francisco Cerúndolo trifft der Weltranglistendritte nun auf Alexei Popyrin, gegen den Zverev bislang alle drei bisherigen Duelle gewann. Der Hamburger wirkt nach seiner kurzen Turnierpause mental und körperlich frischer - beim Hartplatz-Event in Kanada bereitet er sich auf die US Open vor.