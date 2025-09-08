Der Sport-Höhepunkt am Montag, 8. September

FUSSBALL: Italien gegen Israel unter Druck

FUSSBALL: Italiens Fußball-Nationalmannschaft steht in der Qualifikation zur WM 2026 bereits unter Druck, liegt in der Gruppe I nur auf Platz drei. Ein Sieg gegen die zweitplatzierte Auswahl Israels ist am Montag (20.45 Uhr) im ungarischen Debrecen Pflicht für die Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso - bei einer Niederlage würde der Rückstand auf Israel bereits sechs Punkte betragen. Tabellenführer Norwegen trifft erst am Dienstag auf die Republik Moldau. In der Gruppe B will zeitgleich die Schweiz im Heimspiel gegen Slowenien den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren.