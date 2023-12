Anzeige

In der Premier League wird erstmals seit 28 Jahren an Heiligabend wieder ein Fußballspiel angepfiffen. Die Wolverhampton Wanderers treffen auf den FC Chelsea. Das bisher einzige Spiel am 24. Dezember seit der Gründung der Eliteliga im Jahr 1992 fand 1995 statt, als Leeds United mit 3:1 gegen Manchester United gewann. Der Anstoß am Sonntag im Molineux Stadium erfolgt um 14 Uhr MEZ.