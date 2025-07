Der Sport-Höhepunkte am Montag, 21. Juli

TENNIS: Tennis in Washington und Kitzbühel

TENNIS: Während sich ein Teil der Tenniswelt auf den Hartplätzen von Washington D.C. bereits auf die US Open in New York einstimmt, wird beim ATP-Turnier in Kitzbühel noch auf Sand gespielt. Mit dabei ist das deutsche Top-Talent Justin Engel. Der 17-Jährige trifft in der ersten Runde auf den Brasilianer Thiago Seyboth Wild. Über die Qualifikation schafften es Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ins Hauptfeld. In Washington sind die Deutschen Daniel Altmaier und Tatjana Maria am Start.