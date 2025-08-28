Deutsche Biathleten mit elf Quotenplätzen bei Olympia

Das deutsche Biathlon-Team erhält für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo elf von zwölf möglichen Quotenplätzen. Wie der Weltverband IBU mitteilte, bekommen die Frauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß das Maximum von sechs Quotenplätzen. Die Männer dürfen dagegen lediglich mit fünf statt sechs Athleten zu den Wettkämpfen nach Antholz (6. bis 22. Februar) reisen. Insgesamt wurden bereits 186 von 210 Quotenplätzen vergeben.

Ausschlaggebend für die erste große Vergabe der Quotenplätze war die Platzierung der Mannschaften im Nationencup der Weltcup-Saison 2024/25. Dort belegten die Frauen Rang drei und erarbeiteten sich ebenso wie die Französinnen und Schwedinnen das Maximum. Die Männer landeten dagegen hinter Norwegen, Frankreich und Schweden nur auf Rang vier und dürfen lediglich einen Ersatzläufer mitnehmen. Startberechtigt sind in den Einzelrennen jeweils vier Starterinnen und Starter pro Nation.

Die Veranstaltungs- und Wettkampfregeln der IBU sehen keine Regelung für die Teilnahme neutraler Athleten vor, teilte der Weltverband weiter mit. Die 24 weiteren Startplätze für die Olympischen Spiele werden über eine bis zum Weltcup in Ruhpolding laufende individuelle Punkteliste vergeben. Hierüber können sich allerdings nur Sportler qualifizieren, deren Verband sich über den Nations Cup keinen Quotenplatz sichern konnte.