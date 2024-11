Deutsche Curler gewinnen zweites EM-Spiel

Die deutschen Curler haben sich nach dem Fehlstart in die EM im finnischen Lohja mit einem Sieg zurückgemeldet. Nach dem 4:8 gegen Norwegen zum Auftakt schlug das Team um Skip Marc Muskatewitz (Sinzheim) im zweiten Spiel den Aufsteiger aus Österreich mit 10:2.

Im Rennen um einen der acht Plätze für die WM 2025 in Kanada geht es für Deutschland schon am Abend (18.00 Uhr) gegen die Niederlande weiter. Die ersten vier der insgesamt zehn Nationen qualifizieren sich für das Halbfinale.

Für die neu zusammengestellte Mannschaft um Muskatewitz ist die WM-Qualifikation Voraussetzung für den Kampf um einen Platz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil. Der sechste und bislang letzte EM-Titel für die deutschen Männer liegt 20 Jahre zurück. Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) hatten sich nicht für die EM qualifiziert.