Deutsche Curler mit EM-Fehlstart

Für die deutschen Curler hat die EM im finnischen Lohja mit einem Fehlstart begonnen. Das mit Hoffnungen auf die erste EM-Medaille seit 16 Jahren angereiste Team um Skip Marc Muskatewitz (Sinzheim) musste sich in seinem Auftaktspiel Norwegen mit 4:8 geschlagen geben. Im Rennen um einen der acht Plätze für die WM 2025 in Kanada treffen die Vorjahressechsten am Sonntag auf Aufsteiger Österreich (8.00 Uhr) und die Niederlande (18.00 Uhr).

Für Muskatewitz und Co. ist die WM-Qualifikation Voraussetzung für den Kampf um einen Platz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil. Der sechste und bislang letzte EM-Titel für die deutschen Männer liegt sogar schon 20 Jahre zurück. Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) hatten sich nicht für die EM qualifiziert.