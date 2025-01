Deutsche Rückstände: Paschke weit von Rang eins entfernt

Pius Paschke fehlten am Ende 60,4 Punkte oder umgerechnet gut 33 Meter zum erhofften Sieg bei der Vierschanzentournee, damit lag er deutlich weiter von Platz eins entfernt als viele andere Deutsche seit dem bislang letzten Triumph von Sven Hannawald im Winter 2001/02. Näher dran war allen voran Karl Geiger, dem in der Saison 2019/20 lediglich 23,2 Punkte auf Sieger Dawid Kubacki fehlten. - Die besten deutschen Tournee-Ergebnisse seit Hannawald gemessen am Rückstand (zusammengestellt vom SID/Saison - Endplatzierung - Rückstand in Punkten):