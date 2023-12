Deutscher Cricket Bund wird DOSB-Mitglied

Anzeige

Der Deutsche Cricket Bund (DCB) wird mit Beginn des neuen Jahres als 100. Mitgliederorganisation in den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) aufgenommen. Dies teilte der DCB am Dienstag mit. Auf der DOSB-Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag war das Votum über die Aufnahme einstimmig ausgefallen.

"Für die Weiterentwicklung des Cricket-Sports in Deutschland ist die Mitgliedschaft im DOSB ein Meilenstein", sagte DCB-Präsident Severin Weiß: "Dadurch und durch die Ausrichtung des ersten internationalen ICC-Qualifikationsturniers im Sommer 2024 in Deutschland für die Cricket Weltmeisterschaften 2026 erwarten wir hierzulande eine wachsende Begeisterung für Cricket und steigende Mitgliederzahlen in den Vereinen."