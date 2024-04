Deutsches Curling-Team siegt doppelt zum Start der Mixed-WM

Anzeige

Auftakt gelungen: Das deutsche Curling-Team ist mit zwei Siegen in die Mixed-WM gestartet. Im schwedischen Östersund gewann das Duo Lena Kapp/Sixten Totzek am Samstagvormittag mit 6:4 gegen Dänemark. Am Abend folgte ein 9:5 gegen Frankreich.

Am Sonntag trifft das deutsche Team um 14.00 Uhr auf die Schweiz. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe A sind Estland, Italien, Japan, Spanien, Norwegen und die Türkei.

Die Erstplatzierten beider Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, die jeweils Zweiten und Dritten spielen untereinander die weiteren Plätze in der Runde der letzten vier aus. Die WM endet mit dem Finale am Samstag der kommenden Woche.