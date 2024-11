Deutsches Skisprung-Team gewinnt erstmals Mixed-Weltcup

Erster Wettkampf, erster Sieg: Das deutsche Team hat einen Traumstart in die neue Skisprung-Saison gefeiert und erstmals einen Mixed-Wettbewerb im Weltcup gewonnen. Im norwegischen Lillehammer siegte das DSV-Quartett um den zweimaligen Olympiasieger Andreas Wellinger und die siebenmalige Weltmeisterin Katharina Schmid am Freitag souverän - allerdings waren einige Topstars nicht am Start.