Deutsches Team fiebert Eröffnungsfeier entgegen

Das Team Deutschland blickt der ungewohnten Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris voller Vorfreude entgehen. "Ich finde die Idee für die Eröffnungsfeier richtig gut. Man hat bei Olympia gesehen, welche Bindung die Zuschauer plötzlich zu den Spielen und der Präsentation der Athleten eingehen können", sagte Prothesensprinter Johannes Floors dem SID: "Es wird ein einmaliges Erlebnis." Es werde alles "relativ spektakulär", prophezeite Fahnenträger Martin Schulz.

Statt in einem Stadion findet die Eröffnungszeremonie diesmal auf der Champs Elysee und dem Place de la Concorde im Herzen von Paris statt. "Es ist mal was Neues. Ich habe die Eröffnungsfeier bei Olympia mitverfolgt. Das war krass, was die Franzosen da auf die Beine gestellt haben", schwärmte Schwimmer Taliso Engel. Er finde es toll, wenn in eine solche Feier die komplette Stadt und viel von der Stadtgeschichte eingebunden werde.

Sogar die Rollstuhlbasketballer wollen trotz ihres für Donnerstagmorgen (10.30 Uhr) angesetzten Auftaktspiels gegen Großbritannien dabei sein. "Ich lasse mir die Eröffnungsfeier nicht nehmen", sagte Lukas Gloßner: "Wir sind als Alemania ganz vorne und einer der Ersten, die da langlaufen werden. Dann werde ich frühzeitig gehen." So ein gemeinsames Erlebnis könne "einen Schub geben", ergänzte Mitspieler Thomas Böhme: "Ich glaube, dass alle am nächsten Tag trotzdem voll fokussiert sind."

Er hoffe angesichts der reinen Outdoorveranstaltung nur, dass anders als bei der olympischen Eröffnungsfeier "das Wetter mitspielt", sagte Chef de Mission Karl Quade: "Wenn es regnet, wäre das sehr schade." Die deutsche Mannschaft wird von den Fahnenträgern Edina Müller und Martin Schulz angeführt.