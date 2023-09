Deutschland-Achter wird Dritter beim Kanal-Cup

Anzeige

Der Deutschland-Achter ist beim Kanal-Cup zum Ende einer wechselhaften Saison nur auf Rang drei gelandet. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) musste sich nach 12,7 km in Rendsburg den Booten aus Großbritannien und den USA geschlagen geben. Auf dem vierten Platz landete Debütant Österreich.

Das nach Olympia-Silber in Tokio stark verjüngte deutsche Paradeboot war mit der Crew um Schlagmann Mattes Schönherr am Start, die als WM-Fünfter in der Vorwoche das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelöst hatte. Weltmeister Großbritannien ging bei dem Rennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal ohne die WM-Fahrer an den Start.

Für die Ruderer aus dem Deutschland-Achter steht nun eine Pause an. Mitte Oktober startet dann mit einem Athletik-Trainingslager auf Mallorca die Olympia-Vorbereitung.