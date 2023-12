Deutschland "Herausforderer Nummer eins" bei Tournee

Anzeige

Nach Skisprung-Weltmeister Karl Geiger sehen auch Erfolgscoach Werner Schuster und Olympiasieger Martin Schmitt gute Chancen für die deutschen Athleten bei der 72. Vierschanzentournee. "Mit der aktuellen Breite im Kader hat Deutschland sehr gute Chancen, Herausforderer Nummer eins zu sein", sagte der frühere Bundestrainer Schuster, der gemeinsam mit Schmitt als Experte bei Eurosport im Einsatz ist.

Der Österreicher Stefan Kraft ist derweil der klare Top-Favorit. "In der Form, in der er momentan ist, ist er das Maß der Dinge", sagte Schmitt über den bisherigen Dominator des Winters. Der 30-Jährige hat fünf der acht Wettkämpfe in der laufenden Saison gewonnen.

Aus dem deutschen Lager sieht Schmitt (45) Andreas Wellinger vorne: "Er hat vielleicht die besten Voraussetzungen. Wenn er in Oberstdorf gut performt, dann traue ich ihm alles zu!"

Alles, das wäre in diesem Fall der erste deutsche Tournee-Sieg seit Sven Hannawald 2001/2002, der damals sogar alle vier Springen gewann.