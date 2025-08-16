Diamond League: Hummel feiert erfolgreiches Debüt in Polen

Der deutsche Hoffnungsträger Merlin Hummel (23) hat auf dem Weg zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Der Weltranglistensiebte im Hammerwurf sicherte sich beim Diamond-League-Meeting in Polen im Finale Platz drei.

Der zweimalige deutsche Meister (2022, 2024) gab in Kattowitz sein Diamond-League-Debüt, kam aber mit 79,19 m nicht an seine persönliche Bestleistung (81,27 m) von der Team-EM in Madrid im Juni heran.