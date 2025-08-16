Sport Allgemein Leichtathletik
Diamond League: Mihambo springt an Podest vorbei
Die Weitsprung-Olympiazweite Malaika Mihambo hat vor der WM in Tokio (13. bis 21. September) das Podest verpasst. Beim Diamond-League-Meeting in Polen sprang die 31-Jährige mit 6,68 m auf den vierten Platz. Erst im Juni hatte die deutsche Weitsprung-Königin beim Meeting in London mit 6,93 m gewonnen. Den Sieg holte diesmal die US-Amerikanerin Jasmine Moore mit 6,85 m. Die Französin Hilary Kpatcha auf Platz zwei und die US-Amerikanerin Claire Bryant als Dritte sprangen jeweils 6,83 m.
Im starken Feld standen auch die italienische Halleneuropameisterin Larissa Iapichino und Monae’ Nichols (USA). Mihambos Saisonbestleistung steht bei 7,07 m, ihre persönliche Bestleistung bei 7,30 m.