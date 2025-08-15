Diamond League: Ogunleye Zweite in Polen

Yemisi Ogunleye hat rund einen Monat vor Beginn der Leichtathletik-WM in Tokio eine ansteigende Form gezeigt. Die Kugelstoß-Olympiasiegerin belegte beim Diamond-League-Meeting in Polen mit 19,50 m den zweiten Platz hinter der Niederländerin Jessica Schilder, die sich mit 19,66 m durchsetzte. Für Ogunleye war es die beste Weite seit Ende Juni.

Das Kugelstoßen wurde wie auch der Hoch- und Stabhochsprung der Frauen im Rahmen eines City-Events auf dem Marktplatz von Kattowitz ausgetragen. Der Wettbewerb bildete den Auftakt des Diamond-League-Wettkampfs im nicht weit entfernten Chorzow, wo am Samstag unter anderem Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie die Ex-Europameister Julian Weber und Gina Lückenkemper zum Formcheck vor dem Saisonhöhepunkt in Japan (13. bis 21. September) antreten.

Im Hochsprung der Frauen behauptete sich Imke Onnen mit überquerten 1,91 m als Dritte. Der Sieg ging an Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich: Die Ukrainerin sicherte sich mit übersprungenen 2,00 m bereits ihren dritten Erfolg in der laufenden Diamond-League-Saison. Silber ging an die Australierin Nicola Olyslagers (1,97).