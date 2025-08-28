Diamond League: Ruppert läuft zum Gesamtsieg

Mittelstreckler Frederik Ruppert hat rund zwei Wochen vor der Leichtathletik-WM eindrucksvoll seine starke Form untermauert. Der deutsche Hindernisläufer gewann beim Diamond-League-Finale in Zürich das Rennen über 3000 m und sicherte sich als erster Europäer überhaupt den Gesamtsieg der renommierten Leichtathletik-Serie.

In einem taktisch klugen Rennen hielt sich Ruppert, der erst am Vortag aus dem Höhentrainingslager in St. Moritz angereist war, zunächst im Hintergrund. Dann übernahm er auf der letzten Runde die Führung. Im Ziel setzte er sich in 8:09,02 Minuten vor dem erst 17 Jahre alten Kenianer Edmund Serem (8:09,96) durch.

"Mega toll. Ich habe natürlich mit dem Sieg geliebäugelt, aber das Ganze umzusetzen, ist noch einmal was anderes. Ich bin fit für Tokio, das fühlt sich einfach super an", sagte Ruppert im ZDF. Bei der Weltmeisterschaft in Japans Hauptstadt (13. bis 21. September) peilt der DLV-Läufer, der im Frühjahr in Rabat in 8:01,49 Minuten den deutschen Rekord pulverisiert hatte, den Finaleinzug an. "Erst einmal in den Endlauf kommen und danach ist immer alles offen", sagte Ruppert in der Sportschau.

Weniger zufrieden verlief der Abend im Letzigrund für Diskuswerfer Henrik Janssen. Der Magdeburger wurde mit 66,37 m Sechster. Den Gesamtsieg sicherte sich Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen mit 68,89 m.