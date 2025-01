Diamond League: Sportdeutschland.TV sichert sich Rechte

Sportdeutschland.TV hat sich die Medienrechte an der Leichtathletik Diamond League gesichert. Wie der Streaminganbieter am Donnerstag mitteilte, zeigt er ab sofort alle 15 Events der internationalen Wettkampfserie, davon mindestens zehn exklusiv. Rechte-Inhaber war bisher Sky.

"In Kombination mit der Continental und Indoor Tour haben wir ein rundes Paket für alle Leichtathletik-Fans in Deutschland", sagte Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. Die Diamond League startet am 26. April 2025 und endet mit den Finals am 27. und 28. August.