Die Nordische Ski-WM am Mittwoch

Entscheidung: Skilanglauf Teamsprint (Männer/Frauen)

Beginn: 11.00 Uhr (Qualifikation), 14.30 Uhr (Finals)

TV: ARD 14.10 bis 18.00 Uhr, Eurosport 14.20 bis 16.30 Uhr

Weltmeister 2023: Johannes Hösflot Kläbo/Pal Golberg (Norwegen) - Ebba Ribom/Jonna Sundling (Schweden)

Olympiasieger 2022: Kläbo/Erik Valnes - Katharina Hennig/Victoria Carl (Oberwiesenthal/Zella-Mehlis)

Favoriten: Norwegen, Schweden, Frankreich (Männer) - Norwegen, Schweden, Deutschland (Frauen)

Deutsche Starter: Jan Stölben/Elias Keck (Ernstberg/Buchenberg) - Laura Gimmler/Katharina Hennig (Oberstdorf/Oberwiesenthal)

Was Sie noch wissen sollten: Zunächst gibt es zwei Halbfinals, die jeweils zwei besten Duos plus insgesamt sechs Zeitbeste erreichen das Finale der besten zehn Teams. Gelaufen wird jeweils im Wechsel eine Runde, jeder Läufer muss diese dreimal absolvieren.

Entscheidung: Skispringen, Mixed (Normalschanze)

Beginn: 16.00 Uhr

TV: ZDF: 10.15 bis 18.55 Uhr, Eurosport 15.30 bis 19.00 Uhr

Weltmeister 2023: Deutschland (Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Schmid/damals Althaus, Andreas Wellinger)

Olympiasieger 2022: Slowenien

Favoriten: Österreich, Deutschland, Norwegen

Deutsche Starter: Freitag (Oberwiesenthal), Philipp Raimund, Schmid (beide Oberstdorf), Wellinger (Ruhpolding)

Was Sie noch wissen sollten: Deutschland holte zuletzt fünfmal in Folge WM-Gold, Schmid war bei vier Triumphen dabei. Nun findet der Wettbewerb erstmals auf der großen Schanze statt.

Entscheidung: Para Skilanglauf Sprint (Männer/Frauen)

Beginn: 8.45 Uhr

TV: Eurosport 08.35 bis 09.45 Uhr (Halbfinals) und 12.10 bis 13.00 Uhr (Finals)

Weltmeister 2023: Jerbol Chamitow (Kasachstan/sitzende Klasse Männer), Marco Maier (Oberstdorf/stehende Klasse Männer), Jake Adicoff (USA/Klasse der Sehbehinderten Männer), Aline Rocha (Brasilien/sitzende Klasse Frauen), Natalie Wilkie (Kanada/stehende Klasse Frauen), Carina Edlinger (Österreich/Klasse der Sehbehinderten Frauen)

Paralympicssieger 2022: Zheng Peng (China/sitzende Klasse Männer), Benjamin Daviet (Frankreich/stehende Klasse Männer), Brian McKeever (Kanada/Klasse der Sehbehinderten Männer), Yang Hongqiong (China/sitzende Klasse Frauen), Natalie Wilkie (Kanada/stehende Klasse Frauen), Carina Edlinger (Österreich/Klasse der Sehbehinderten Frauen)

Deutsche Starter: Anja Wicker, Merle Menje (beide sitzende Klasse Frauen), Kathrin Marchand (stehende Klasse Frauen), Sebastian Marburger (stehende Klasse Männer), Linn Kazmaier, Leonie Walter, Johanna Recktenwald (alle Klasse der sehbehinderten Frauen), Theo Bold, Lennart Volkert (beide Klasse der sehbehinderten Männer)

Was Sie noch wissen sollten: Marco Maier ist als Titelverteidiger in der stehenden Klasse bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Erstmals in der Geschichte kämpfen auch Para-Sportler bei einer Nordischen WM um Medaillen.