Die Olympia-Highlights am Dienstag, 6. August

Anzeige

MANNSCHAFTEN: Großer Tag für die deutschen Ballsportarten in der K.o.-Runde: Den Anfang machen die Basketball-Weltmeister, um 11 Uhr gehen sie nach einer dominanten Vorrunde favorisiert in das Viertelfinalduell mit Griechenland und Superstar Giannis Antetokounmpo. Die Handballerinnen treffen um 13.30 Uhr ebenfalls in der Runde der besten acht auf Frankreich, ehe es in zwei Halbfinals bereits erstmals um die Medaillen geht. Um 18 Uhr bekommen es die DFB-Frauen in Lyon mit den USA zu tun, Deutschlands Hockey-Weltmeister starten eine Stunde später ihre Mission Olympiafinale gegen Indien.

LEICHTATHLETIK: Im Olympiastadion hofft Gesa Felicitas Krause auf ihre erste Medaille bei den Sommerspielen. Um 21.15 Uhr tritt die ehemalige Europameisterin in ihrem vierten olympischen Finale über 3000 m Hindernis an, qualifiziert hat sich dafür auch Lea Meyer. Am Vormittag beginnt bereits der Weg zum erhofften zweiten Gold für Weitspringerin Malaika Mihambo. Los geht es mit der Qualifikation für das Finale am Donnerstag um 11.15 Uhr.

REITEN: Die Springreiter schließen mit dem Einzelwettbewerb die olympischen Reitwettbewerbe in Paris. Nach bislang drei deutschen Goldmedaillen und einmal Silber in Dressur und Vielseitigkeit wollen die Schützlinge von Bundestrainer Otto Becker nachlegen. Im Mannschafts-Wettbewerb hatte das Team aus Christian Kukuk, Richard Vogel und Vize-Europameister Philipp Weishaupt nach überragender Qualifikation nur Platz fünf belegt. Das Einzel-Finale mit einem Umlauf und Stechen um Gold startet um 10.00 Uhr.