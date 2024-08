Die Paralympics-Highlights am Donnerstag

Anzeige

Nach der Eröffnungsfeier über die Prachtstraße Champs-Elysees am Mittwochabend starten die ersten Wettbewerbe der 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris. Den Auftakt machen die Badmintonspieler ab 8.30 Uhr mit der Vorrunde, am Nachmittag stehen anderswo dann bereits die ersten Entscheidungen an.

RADSPORT: Die ersten Medaillen werden im National Velodrome auf der Bahn vergeben. Zwar gehen bei der ersten Entscheidung um 15.45 Uhr im Zeitfahren über 500 m in der Frauen-Startklasse C4-5 keine deutschen Teilnehmerinnen an den Start. Dafür aber in den folgenden Wettbewerben. Allen voran Maike Hausberger könnte in der Einerverfolgung der Klassen C1-3 (16.41 Uhr) als erste Deutsche aufs Podium fahren. Auch das Tandem aus dem sehbehinderten Thomas Ulbricht und seinem Piloten Robert Förstemann ist in der Einerverfolgung (17.13 Uhr) für eine Medaille gut.

SCHWIMMEN: Am Abend stehen auch in der La Defense Arena die ersten Entscheidungen im Schwimmen an, gleich 15 an der Zahl. Verena Schott und Tanja Scholz treten dabei auf Nebenstrecken an, sind daher in der Außenseiterrolle. Dass die mehrfachen Weltmeisterinnen aber die ein oder andere Medaille holen werden, dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Doch erstmal steht für Schott der Freistil-Wettbewerb der Klasse S6 über 50 m (Vorlauf 10.43 Uhr/Finale 19.19 Uhr) an. Scholz muss über 400 m Freistil in der Klasse S5 ran (Vorlauf 11.38 Uhr/Finale 20.46 Uhr).

ROLLSTUHLBASKETBALL: Nach einer durch Corona gestörten Vorbereitung starten die deutschen Rollstuhlbasketballer gegen Topfavorit Großbritannien in die Vorrunde. Tip-off in der Bercy Arena ist bereits um 10.30 Uhr. Das Team um Kapitän Thomas Böhme sollte sich daher wohl nicht allzu lange bei der Eröffnungsfeier aufhalten.