Die Paralympics-Highlights am Donnerstag

Die Brust-Spezialisten Elena Semechin und Taliso Engel gehen am Donnerstag auf ihrer Lieblingsstrecke auf Goldjagd. Auch Thomas Schmidberger greift an der Tischtennisplatte nach dem Sieg. Die deutschen Sitzvolleyballer spielen um den Finaleinzug.

SCHWIMMEN: Europameister, Weltmeister, Paralympicssieger und Weltrekordhalter: Elena Semechin und Taliso Engel sind über die 100 m Brust eigentlich nicht zu bezwingen. Am achten Wettkampftag gehen die hochdekorierten Deutschen auf ihrer Paradestrecke auf Goldjagd. Doch zunächst müssen Semechin und Engel ihre Vorläufe am Vormittag überstehen, bevor am Abend die Finals (Engel 19.03 Uhr/Semechin 19.26 Uhr) anstehen.

TISCHTENNIS: Schon mit dem Einzug in Halbfinale sicherte sich der querschnittgelähmte Düsseldorfer mindestens Bronze, doch Schmidberger will mehr. In der Vorschlussrunde trifft der Silbermedaillengewinner im Doppel um 10.00 Uhr auf den Thailänder Yuttajak Glinbancheun. Im Endspiel könnte erneut der neunmalige Goldmedaillengewinner Feng Panfeng warten. Gegen den schier unbezwingbaren Chinesen verlor Schmidberger die letzten beiden Paralympics-Finals in Tokio und Rio. Das Finale würde noch am Abend um 18.00 Uhr stattfinden.

SITZVOLLEYBALL: Der Einzug ins Halbfinale der deutschen Sitzvolleyballer war bereits überraschend. Und plötzlich winkt sogar das Endspiel. In der Vorschlussrunde wartet um 12.00 Uhr Bosnien-Herzegowina.