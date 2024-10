Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 01. Oktober

Der 2. Spieltag der Champions League beginnt mit drei Partien mit deutscher Beteiligung. Um 18.45 Uhr empfängt Vizemeister VfB Stuttgart Sparta Prag. Um 21.00 Uhr spielen Meister Bayer Leverkusen gegen AC Mailand und Borussia Dortmund, Finalist der vergangenen Saison, gegen Celtic Glasgow. Bereits unter Druck steht der frühere Bundestrainer Hansi Flick. Nach der Auftaktniederlage empfängt er mit dem FC Barcelona Young Boys Bern (21.00).

Nach zwei Siegen in der Vorrunde trifft der SC Magdeburg um 16.00 Uhr im Halbfinale der Klub-WM in Ägypten auf die Gastgeber von Al-Ahly SC. Auch in diese Partie geht der deutsche Meister als klarer Favorit, die einzige hohe Hürde beim Super Globe genannten Turnier wartet im Finale mit dem FC Barcelona oder KC Veszprem.