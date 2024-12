Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. Dezember

Die neue Ligaphase der Champions League neigt sich langsam dem Ende zu und gleich drei deutsche Klubs stehen vor richtungsweisenden Partien. Während Meister Bayer Leverkusen gegen den Tabellenzweiten Inter Mailand den direkten Qualifikationsplatz fürs Achtelfinale behaupten will, benötigt Bayern München in Gelsenkirchen gegen den ukrainischen Meister Schachtar Donezk drei Punkte, um unter die Top Acht zu springen. RB Leipzig ist davon weit entfernt. Für die punktlosen Sachsen wäre mit einem Sieg gegen Aston Villa aber noch ein Platz in den Play-offs erreichbar. Alle drei Partien werden um 21.00 Uhr angepfiffen.