Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 11. Februar

Borussia Dortmund hat ein wegweisendes Spiel in der Champions League vor der Brust. Das Play-off-Hinspiel bei Sporting Lissabon (21.00 Uhr/Prime Video) könnte einer der vorerst letzten Auftritte des BVB in der Königsklasse sein - oder aber bei gutem Ergebnis eine Trendwende einleiten, die sich auch auf die Bundesliga auswirkt. Zudem sorgte die schwache Ligaphase zweier Schwergewichte für ein frühes Topduell: Manchester City, Champions-League-Sieger von 2023, empfängt Titelverteidiger Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN).

Bei der Alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm/Österreich wird die Team-Kombination erstmalig ausgefahren. Mit Emma Aicher (Abfahrt) und Lena Dürr (Slalom) sowie Kira Weidle-Winkelmann (Abfahrt) und Jessica Hilzinger (Slalom) gehen zwei deutsche Teams bei den Frauen an den Start. Der Abfahrts-Wettbewerb beginnt um 10.00 Uhr, der Slalom um 13.15 Uhr (jeweils ZDF und Eurosport). Die Männer folgen am Tag darauf mit identischem Ablauf.