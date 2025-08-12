Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 12. August

Bayern München gastiert zum Härtetest bei den Grasshoppers Zürich. Vor dem Supercup am Samstag gegen den VfB Stuttgart präsentierte sich der Fußball-Rekordmeister zuletzt bereits in starker Frühform und feierte im zweiten von drei Testspielen ein 4:0 gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Gegen die Schweizer wollen die Münchner um 18.00 Uhr den positiven Trend fortsetzen. Besonders im Fokus dürfte erneut Neuzugang Luis Díaz stehen.

Für die deutschen Hockey-Männer geht es im dritten Gruppenspiel bei der EM in Mönchengladbach gegen Außenseiter Polen um 19.30 Uhr um den Einzug ins Halbfinale. Nach einem 3:2-Auftaktsieg gegen Frankreich und einem ernüchternden 1:1 gegen England hofft die Mannschaft von Bundestrainer André Henning auf den entscheidenden Schritt in Richtung K.o.-Runde, um weiter vom EM-Thron träumen zu können.