Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 12. Dezember

Anzeige

Eigentlich bedeutungslos, wird für den FC Bayern der Trip zu Manchester United plötzlich wichtig. Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase nimmt Trainer Thomas Tuchel seine bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft in die Pflicht, nach dem desaströsen 1:5 bei Eintracht Frankfurt müssen die Münchner eine Reaktion zeigen. Union Berlin, das nach seiner monatelangen Horrorserie dank des Brustlösers gegen Mönchengladbach endlich aufatmen kann, will bei seinem vorerst letzten Auftritt in der Königsklasse gegen Rekordchampion Real Madrid mindestens Paroli bieten. Ab 21.00 Uhr rollen die Bälle.

Den Sprung an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga verpassten die Füchse Berlin - trotz Steilvorlage des SC Magdeburg. Nun will es das Team von Trainer Jaron Siewert im DHB-Pokal besser machen: Bei Zweitliga-Spitzenreiter SG BBM Bietigheim kämpfen die Füchse um den Einzug ins Viertelfinale. Anwurf ist um 19.30 Uhr. Die anderen beiden Achtelfinals des Abends bieten Bundesliga-Duelle, zunächst reist Aufsteiger ThSV Eisenach zum HSV Hamburg, dann trifft der SC DHfK Leipzig auf die MT Melsungen.