Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 12. November

Zwei Spiele, zwei Siege: Die Fußballerinnen von Bayern München sind perfekt in die Champions-League-Saison gestartet. Nun soll für die Mannschaft von Trainer Alexander Straus der dritte Erfolg her, zu Gast ist der bislang punktlose norwegische Vertreter Valerenga Oslo. Der Ball rollt ab 21.00 Uhr.

Bei den ATP Finals in Turin geht der Kampf um den Titel mit dem zweiten Spieltag weiter. Nach seinem Auftaktsieg gegen den Australier Alex de Minaur will der italienische Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner den nächsten Erfolg feiern. Um 20.30 Uhr trifft der Lokalmatador auf den US-Amerikaner Taylor Fritz. Bereits um 14.00 Uhr spielt zudem de Minaur gegen Daniil Medwedew.

Die Basketballer von Bayern München und Alba Berlin müssen wieder in der EuroLeague ran - und die Voraussetzungen könnten vor dem neunten Spieltag nicht gegensätzlicher sein. Das Münchner Team des ehemaligen Bundestrainers Gordon Herbert muss im Spitzenspiel zu Fenerbahce Istanbul, mit dem sechsten Sieg in Serie winkt der Sprung an die Tabellenspitze. Derweil will Schlusslicht Berlin mit einem Erfolg gegen Armani Mailand den Negativtrend stoppen. München spielt um 18.45 Uhr, bei Alba erfolgt der Tip-off um 20.00 Uhr.