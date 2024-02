Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 13. Februar

Anzeige

RB Leipzig empfängt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League um 21.00 Uhr Real Madrid. In der Bundesliga stecken die Sachsen in der Krise, im Europapokal wartet nun einer der Favoriten auf den Titel. In der zweiten Partie des Abends spielt Manchester City zeitgleich beim FC Kopenhagen.

Ohne Medaille und mit viel Druck starten die deutschen Biathleten in die zweite WM-Woche im tschechischen Nove Mesto. Die erste Chance auf den Befreiungsschlag haben die Frauen im Einzel ab 17.10 Uhr. Franziska Preuß fehlte zuletzt nicht viel zum Podest, in Sprint und Verfolgung wurde sie jeweils Sechste.

Zwei Tage nach ihrer WM-Bronzemedaille über 400 m Freistil hat Europameisterin Isabel Gose die nächste Chance auf das Podium in Doha. Über 1500 m Freistil zog die 21-Jährige als Vorlauf-Zweite ins Finale ein. Los geht's um 17.10 Uhr.